حاكم عجمان: النيادي أنجز رحلة تاريخية ملهمة

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات ترسم مستقبلاً جديداً وواعداً للأمة العربية بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي أمس إلى كوكب الأرض بعد قضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية مُهمَّه وملهمة لكل إماراتي وعربي.

وقال سموه: إن هذا الإنجاز الذي يجسد حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعزز موقع الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال تحقق بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف سموه: إن ما أنجزه وحققه سلطان النيادي في رحلته في الفضاء يصنع مستقبلاً واعداً ومبهراً لدولتنا في مجال الفضاء .