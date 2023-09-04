جسور أبوظبي تتزين احتفاءً بعودة سلطان النيادي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، زينت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الجسور في جزيرة أبوظبي بالتشكيلات والمجسمات المضيئة، مشاركة لأفراد المجتمع احتفالهم بعودة ابن الإمارات الذي أنجز مهمة رائدة وغير مسبوقة في رحلة استثنائية استمرت لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وتتزين التشكيلات المضيئة باسم وعلم الإمارات ومجسمات رائد الفضاء ومركبة الفضاء، لتحاكي رحلة النيادي التي كانت محط أنظار العالم أجمع، وسطّر خلالها سلسلة من الإنجازات النوعية والتاريخية لدولة الإمارات والمنطقة العربية بأسرها، وصنع التاريخ بمشاركته في هذه المهمة الأطول لأي من رواد الفضاء العرب، ليصبح رائد الفضاء العربي الأول الذي يقوم بمهمة سير فضائية، حيث عززت رحلته ريادة الإمارات على مستوى العالم في مجال استكشاف الفضاء، وجعلتها الدولة العاشرة عالمياً في القيام بمهام سير خارج المحطة.