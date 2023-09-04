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الإمارات

النائب العام: إنجاز سلطان النيادي مصدر فخر وإلهام

حمد سيف الشامسي
5 سبتمبر 2023 01:24

أبوظبي (وام)

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رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي

هنأ المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمناسبة نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب والتي امتدت لـ 6 أشهر. وقال: «نحمد الله على وصول ابن الإمارات سلطان النيادي سالماً إلى الأرض.. هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر وإلهام لكل إماراتي وعربي». وأضاف:«حققت الإمارات بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهضة تنموية متسارعة في مجال علوم وأبحاث الفضاء، جعلتها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، مشيداً بعمل الدولة المستمر في برنامجها الفضائي وفق خطط واستراتيجيات مستدامة وحتى المئوية الأولى لاتحاد الإمارات في العام 2071».
وأوضح أن طموحات الإمارات في علوم الفضاء تمتد لعقود حين استقبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العام 1974 وفد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بعد مهمة المركبة «أبولو» التاريخية التي حملت الإنسان إلى سطح القمر، حيث حمل هذا الاستقبال العديد من الرسائل المهمة التي عكست رؤية وطموح زايد، لتحقيق إنجازات في مجال الفضاء.

النائب العام
الإمارات
سلطان النيادي
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
حمد سيف الشامسي
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