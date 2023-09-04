عبدالله المري: سلطان النيادي حقق إنجازاً استثنائياً

دبي (الاتحاد)

رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب وحكومة دولة الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالماً إلى الأرض.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اعتزاز الشعب الإماراتي والعربي بهذا الإنجاز التاريخي الاستثنائي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ونجاحه في تحقيق طموح زايد والشعوب العربية في اقتحام الفضاء، وتسخير باكورة علومهم في خدمة الإنسانية. مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية...».

وأضاف معاليه «إننا في القيادة العامة لشرطة دبي نواكب توجهات ورؤى قيادتنا الرشيدة ونسير على نهجها...من الصحراء إلى الفضاء، ليغدو الحلم حقيقة تتجسد أمام العالم أجمع، ولنؤكد على القدرات الوطنية المُنتجة والمُلهمة.

وقال إن هذه الخطوة ترتقي بتطلعات شبابنا في مركز محمد بن راشد للفضاء نحو مستقبل ريادي في اكتشافات الفضاء، والمشاركة بقوة في مشاريع تاريخية مستقبلية، وإننا في شرطة دبي نفتخر بهذا الإنجاز العظيم الذي ساهم في تحقيق طموح زايد إلى الفضاء.