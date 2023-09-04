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مطر الطاير: 4 سبتمبر يوم فخر للجميع

مطر الطاير
5 سبتمبر 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي

رفع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض بعد نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي خاضها لمدة 6 أشهر، وشارك خلالها في نحو 200 تجربة علمية، من شأنها أن تسهم في تعزيز الجهود العلمية من قبل الجامعات والمؤسسات البحثية والوصول لبيانات ونتائج تفيد البشرية. وقال: «لحظة تاريخية تابعها الملايين، عند عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للأرض وإتمام مهمته العلمية الرائدة، ليسجل إنجازاً وضع البلاد في الترتيب الـ 11 من بين دول العالم التي تشارك في مهمة طويلة في المحطة الدولية، وأول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية. وتابع معاليه: «أن يوم 4 سبتمبر وتحقيق المهمة الثانية للفضاء «طموح زايد 2»، نجاح آخر وإنجاز غير مسبوق ليس فخر لأبناء الإمارات فقط، بل للعرب جميعاً، وهو يوم يضاف لمنجزات الإمارات في مجال الفضاء، بعد إطلاق برنامج «الإمارات لرواد الفضاء»، ونجاح إطلاق «مسبار الأمل»، أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ، والأقمار الصناعية مثل «خليفة سات» و«دبي سات 1 و2»، ومهام الإمارات لاستكشاف القمر لتكون رابع دولة في العالم تشارك في أغراض علمية، وكذلك تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الإمارات للفضاء، وغيرها العديد من الإسهامات الفضائية المرموقة».

مطر الطاير
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سلطان النيادي
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