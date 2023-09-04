محمد سهيل النيادي: إنجاز سلطان النيادي يسطر بماء الذهب

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء حققت إنجازاً جديداً في مسيرة دولتنا التاريخية.

وقال: «إن أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على العهد باقون، مخلصون للقيادة وللوطن، حاملون على عاتقهم النهوض بالإمارات والوصول بها إلى مصاف الدولة المتقدمة، والإنجاز التاريخي لسلطان النيادي يُسجَّل بماء الذهب، في مهمة (طموح زايد 2)».