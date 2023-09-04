سالم القبيسي: إنجاز سلطان النيادي يجسد رؤية الإمارات للتميز والريادة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «نحمد الله على عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً من محطة الفضاء الدولية، ونهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات وفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء بهذه الخطوة الرائدة والإنجاز الكبير، والتي تجسدت فيها رؤية الإمارات للتميز والريادة»، مضيفاً: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تخطو اليوم خطوات كبيرة وملهمة للمنطقة والعالم في قطاع الفضاء من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات؛ حيث تم الإعلان- مؤخراً- عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المشروع العلمي الأكثر تقدماً وطموحاً على جميع الصعد».

وتابع: «سلطان النيادي لم يكن يمثل نفسه فقط، بل كان يحمل على عاتقه آمال وطموحات وطن، وطن يرى في كل فرد من أبنائه قوةً وإمكانيةً لتحقيق العظمة، واليوم وبعد عودته سالماً نجد أنفسنا لا نحتفل فقط بإنجاز فردي، لكن بإنجاز وطني عظيم، في رسالة تؤكد للعالم بأكمله أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على النجاح والتميز بشبابها وطموحها، والوصول إلى أعماق الكون وكشف أسرارها للإنسانية برؤية واستراتيجية مستدامة ترسخ مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً في قطاع الفضاء».