علي بن حرمل الظاهري: رؤية استشرافية للإمارات في استكشاف الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرؤية استشرافية من القيادة الرشيدة، تسطر كل يوم مجداً جديداً في سجلات الوطن، إذ تُشكل مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وعودته سالماً إلى أرض الوطن نقلة نوعية في مسيرة البحث العلمي واستراتيجية دولة الإمارات في استكشاف الفضاء، فقد نجح رائد الفضاء الإماراتي في أن يقدم خلال هذه المهمة صورة ناصعة للأجيال المقبلة تدفعهم لمضاعفة الجهد والعطاء والتميّز في سبر أغوار العلم، والاتجاه نحو التخصصات التي تلبي أجندة رؤية الإمارات 2071، فقد أنجز النيادي خلال مهمته 200 تجربة علمية ستكون لها آثار إيجابية على المستويات المحلية والدولية.

وقال د. علي بن حرمل الظاهري: إننا نفخر برعاية القيادة الرشيدة ورؤيتها الثاقبة للتوجه نحو استكشاف الفضاء، وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة للمشاركة في المشاريع والمبادرات التي تستهدف استكشاف الفضاء، واليوم فإن عودة سلطان النيادي مكللاً بالفخر تمثل وسام عز على صدورنا كافة، وهو فخر للأجيال من أبناء الوطن والأمة العربية، بل والبشرية كافة فجهوده وفرق العمل تُمثل نافذة مستقبلية ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي لرسم خارطة طريق مشرقة للأجيال القادمة.