يونس الخوري: سلطان النيادي حقق إنجازاً حضارياً

أبوظبي (الاتحاد)

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «ينظر كل إماراتي وعربي بفخر لإنجاز ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، ويحمد الله على عودته لبلده وهو بخير وعافية، وكلنا ثقة بأن هذا الإنجاز الحضاري ما هو إلا باكورة إنجازات متجددة سترفع بها الإمارات رأس كل عربي عالياً إلى السماء، ولتعيد بها إحياء أمجاد الأمة، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت الذي يحتاج أمثلة حية على قدرة الإنسان العربي على الإبداع والابتكار والمساهمة في رسم المشهد الحضاري العالمي، لتكون تلك النماذج منارات لأجيال قادمة لا تحد أحلامها حدود».