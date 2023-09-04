سالم بن سلطان القاسمي: النيادي خلد إنجازاً إماراتياً طموحاً

رأس الخيمة (وام)

هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، القيادة الرشيدة بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء أضافت إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية.

وقال: إن رائد الفضاء الإماراتي خلد إنجازاً إماراتياً طموحاً ورصيداً من التجارب العلمية لخدمة البشرية، مشيداً بالإنجاز التاريخي والعلمي الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد إنجازه ونجاحه في أطول مهمّة فضائية في تاريخ العرب استمرت 6 أشهر في مجال الفضاء جسد خلالها ريادة الإمارات عالمياً في قطاعات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا وعزز مكانتها لدى المجتمع الدولي كمساهم رئيس ورائد في مجتمع الفضاء العالمي.