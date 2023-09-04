ضرار الفلاسي: عودة سلطان النيادي حدث تاريخي

دبي (الاتحاد)

قال ضرار بالهول الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: نقف اليوم بفخرٍ أمام إنجازٍ وطني جديد، ونحتفي بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إثرَ استكماله المهمة الفضائية الأطول والأوسع نطاقاً في تاريخ العرب. إنَّ هذا الحدث التاريخي، وما تخلله من أبحاث وتجارب علمية، يمثل محطةً فارقة في مسيرة وطننا، ويرسخ مكانته في مصافِ الدول الأكثر تقدماً ونماءً، ويعزز حضوره في سباق استكشاف الفضاء، ترجمةً لطموح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتجسد قصة نجاح سلطان النيادي ثقافة اللامستحيل المتأصلة في وطننا، وتُبرز طموح وإرادة وعزيمة أبناء وبنات الوطن، التي شكلت نهجاً متفرداً في تحويل التحديات إلى فرص. كما يشكل هذا الإنجاز مصدر إلهامٍ للشباب الإماراتي والعربي.