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ولي عهد عجمان: النيادي حقق إنجازاً استثنائياً للإمارات

ولي عهد عجمان: النيادي حقق إنجازاً استثنائياً للإمارات
5 سبتمبر 2023 01:25

عجمان (وام)

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رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وعودته سالماً إلى الأرض.
وعبر سموه عن سعادته بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالمًا إلى أهله وبلده رافعاً علم الوطن، بعد قضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية حقق خلالها إنجازاً استثنائياً لدولتنا يخلّد اسمها، ويضعها ضمن دول النخبة في مجال الفضاء.
وقال سموه: «فخورون به وقد حقق طموح زايد في الفضاء، وطموح وعزيمة قيادتنا المُلهمة وشعبنا الوفي وشبابنا الواعد، وجعل الإمارات على موعدٍ متجدد في كتابة التاريخ، تضع بصمتها وتؤكد ريادتها وقدرتها في جعل المستحيل ممكناً، وكتب صفحة مضيئة في تاريخ الأمة العربية».

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الإمارات
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رواد الفضاء
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