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ولي عهد رأس الخيمة: مهمة النيادي في محطة الفضاء مساهمة في التطوّر الإنساني

ولي عهد رأس الخيمة: مهمة النيادي في محطة الفضاء مساهمة في التطوّر الإنساني
5 سبتمبر 2023 01:25

رأس الخيمة (وام)

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رفع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وعودته سالما إلى الأرض.
وعبر سموه عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه النيادي من إنجازات علمية غير مسبوقة أثناء مهمته في محطة الفضاء الدولية التي استمرت لمدة 6 أشهر، والتي أثبتت أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات الاستثنائية والإسهام بفاعلية في مسيرة التطوّر الإنساني ورفد البشرية باكتشافات علمية تعزز جودة حياة الإنسان على هذا الكوكب، وتدعم سعيه نحو استكشاف النواميس الكونية وتسخير كل ما أودعه الله تعالى من أسرار فيها لمنفعته. وقال سموّه إن أبناء الإمارات حققوا طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن بقدراتهم ووضع اللبنات الأساسية لدولة الحضارة والتقدم والإنجاز، وخطط منذ وقت مبكر لدخولها هذا القطاع الحيوي، فتمكنوا من سبر أغوار العلم وامتلاك ناصيته .

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الفضاء
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