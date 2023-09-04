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سعيد بن طحنون: وصول النيادي سالماً إلى الأرض مصدر فخر وإلهام

سعيد بن طحنون: وصول النيادي سالماً إلى الأرض مصدر فخر وإلهام
5 سبتمبر 2023 01:24

العين (وام)

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رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً إلى الأرض كأول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، هو استمرار لما حققه أبناء الإمارات من نجاحات ومصدر فخر وإلهام لملايين الشباب العربي.
ورفع معاليه أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوصول رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض ونجاحه بإنهاء أطول مهمّة فضائية في تاريخ العرب.
وقال معاليه «نهنّئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بنجاح هذه المهمّة.. اليوم نحقق إنجازات جديدة في مجال الفضاء، ورؤية وطموح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. إنها مسيرة طموح وإرادة وتحدٍّ للوصول إلى الهدف بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وبسواعد أبناء هذا الوطن».

سعيد بن طحنون
سلطان النيادي
الإمارات
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
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