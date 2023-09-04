سعيد بن طحنون: وصول النيادي سالماً إلى الأرض مصدر فخر وإلهام

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أن وصول رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً إلى الأرض كأول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية، هو استمرار لما حققه أبناء الإمارات من نجاحات ومصدر فخر وإلهام لملايين الشباب العربي.

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوصول رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية إلى الأرض ونجاحه بإنهاء أطول مهمّة فضائية في تاريخ العرب.

وقال معاليه «نهنّئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بنجاح هذه المهمّة.. اليوم نحقق إنجازات جديدة في مجال الفضاء، ورؤية وطموح الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. إنها مسيرة طموح وإرادة وتحدٍّ للوصول إلى الهدف بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وبسواعد أبناء هذا الوطن».