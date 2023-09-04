أحمد بن حميد النعيمي: الشباب صانعو أمجاد العرب

عجمان (وام)

تقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، بأسمي آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء أضافت إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية. وقال: إن رحلة النيادي بصمة مشرقة جديدة طبعها شباب الإمارات المبدع في سجلّ الإنجازات العلمية العالمية الرامية لخدمة البشرية.

وأضاف: «هنيئاً للإمارات والعرب جميعاً إنجاز سلطان النيادي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.. إنجازٌ يثبت أن طموحات شبابنا لا تُحَدّ، فهم يحلّقون بها عالياً أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.. لقد رفع سلطان النيادي راية الإمارات عالياً في الفضاء، واليوم يعود سالماً إلى حضن الوطن، ليكمل مع إخوانه من أبناء الإمارات مسيرة التقدّم والازدهار نحو مستقبل زاهٍ يصنعون فيه أمجاد العرب من جديد».