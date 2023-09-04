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الإمارات

عبد الرحمن العويس: نجاح سلطان النيادي في مهمته إنجاز تاريخي

عبد الرحمن العويس
5 سبتمبر 2023 01:24

دبي (وام)

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رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن نجاح رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته التي استمرت 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً تاريخياً تحقيقاً لطموح الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف معاليه: أن هذا الإنجاز الملهم يرفع السقف لطموحات الأجيال ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبل الإمارات، بما يتوافق مع رؤية نحن الإمارات 2031 وأهداف المئوية 2071.
وتقدم معالي العويس بالتهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب الإمارات بنجاح المهمة الفضائية، في ظل رؤية القيادة الحكيمة التي رسخت ثقافة اللامستحيل وحولتها إلى مبادرات فريدة تعزز رصيد الدولة من المشاريع العلمية المتقدمة والتي تخدم الإنسانية، وتعكس التقدم الحضاري الذي بلغته الإمارات بقدرات وكفاءة كوادرها الوطنية ضمن رؤية متكاملة لمشاريع مستقبلية، تهدف إلى تخريج علماء ورواد فضاء إماراتيين يساهمون في تطور العلوم وإرساء المكانة المستحقة للإمارات في صفوف الدول المنتجة للمعرفة الإنسانية.

عبد الرحمن العويس
الإمارات
سلطان النيادي
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
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