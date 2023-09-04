سارة الأميري: النيادي عاد حاملاً طموح زايد بفخر واعتزاز

أبوظبي (الاتحاد)

قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «بعد مضي ستة أشهر من انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، يعود إلينا رائد الفضاء سلطان النيادي، حاملاً طموح زايد بفخر واعتزاز، ومحققا إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليسطّر بداية فصل جديد عنوانه تطوير وتعزيز اقتصاد مبني على المعرفة من منطلق رؤية نحن الإمارات 2031 ورؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».

وأشارت معاليها: خلال هذه الفترة، ساهم سلطان النيادي في تنفيذ العديد من التجارب العلمية المتقدمة، التي ستشكل إضافة حقيقية لمسارنا البحثي والتطويري في مجال الفضاء، وستسهم في دعم واستدامة الحضارة الإنسانية. مضيفة: »هذه الرحلة لم تكن مجرد مهمة للفضاء، بل كانت رحلة نحو تحقيق الأحلام وتجاوز الحدود لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية بقوة على خارطة الفضاء العالمية«.

وأضافت: بعودته سالماً إلى أرض الوطن، يحمل سلطان معه إلهاماً جديداً وخبرة كبيرة ينقلها للأجيال القادمة ولكل من يطمح لتحقيق أحلامه في ميادين العلم والاستكشاف، لتشكل هذه المهمة لحظة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة وللعالم العربي بأسره».