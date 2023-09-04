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محمد بن هادي الحسيني: الغد يحمل مزيداً من التميز

محمد الحسيني
5 سبتمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبهمة أبناء الوطن، يرفرف علم الإمارات عالياً ليس فقط في أرجاء المعمورة، وإنما في أرجاء الفضاء. واليوم نحمد الله على عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً بعد نجاحه بأول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ليكون إنجاز ابن الإمارات مدخلاً لمزيد من المساهمة الحضارية في ركب المسيرة الإنسانية، ولتخط الإمارات فصولاً متجددة في حاضر الإنسانية ومستقبلها، وهي التي أعلت مكانة الإنسان وارتقت به، فغدت دولة الإمارات محط الأنظار بفضل إنجازاتها غير المسبوقة، وكلنا ثقة بأن الغد يحمل مزيداً من التميز لأبناء الإمارات الذين يستظلون بعلم شامخٍ يعانق عنان السماء».

محمد الحسيني
سلطان النيادي
الإمارات
الفضاء
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