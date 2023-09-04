زكي نسيبة: الإمارات لا تعرف المستحيل

العين (الاتحاد)

رفع معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعودة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية، وإنجازه بنجاح أطول مهمّة فضائية في تاريخ العرب.

وقال معاليه: «إنها لحظة فخر بابن الإمارات الذي تمكّن وبتميّز على مدار 6 أشهر من إبراز قدرات وإمكانيات شباب الوطن، وحرصهم التام على تعريف العالم أجمع بأن دولة الإمارات لا تعرف المستحيل أمام مواصلة الإنجازات الاستثنائية، وأن شبابها يحملون نهج مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، في التطلّع إلى تحقيق الإنجازات المُبتكرة والإبداعية، وحبّاً عميقاً للوطن وقيادته يبرز من خلال أعمالهم ومُشاركاتهم العالمية المُتميّزة».

وأعرب معاليه: «عن اعتزاز وفخر جامعة الإمارات وجميع العاملين فيها بعودة ابن الإمارات، لقد تابعنا رحلة ابننا النيادي خطوة بخطوة، ونفتخر بمشاركته في التجارب العلمية التي تعود بالفوائد الجمّة على المجتمع العلمي العالمي، ونجاحه كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وأتطلّع بثقة بأن تُشكّل التجربة لجميع أبنائنا وبناتنا المثال والنموذج الأعلى في مواكبة توجّهات الوطن، وحثّ إخوانه وأخواته على أرض إمارات الخير في السير نحو العلا».