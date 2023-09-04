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الإمارات

محمد المر: فخورون بالإنجاز الكبير الذي حققه سلطان النيادي

محمد المر
5 سبتمبر 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: «فخورون بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والذي يعزز مكانة دولتنا عالمياً ويلهم الشباب الإماراتي والعربي لمواصلة التطلع نحو السماء والتحدي، ويؤكد رمزية الحدود التي نكسرها باستمرار»، مضيفاً: «أن هذه الإنجاز تذكير لنا جميعاً بأن العزيمة والإرادة مصدر إلهامنا وقوتنا لتحقيق أهدافنا متغلبين على التحديات التي نواجهها، لنثبت يوماً بعد يوم للعالم أن الإرادة الإنسانية يمكنها تحقيق المستحيل، وأن حدود الإمكانات تمتد أبعد مما نتوقع».
وتابع معاليه: «إن عودة سلطان النيادي لا تشكل إنجازاً عادياً في ميدان وقطاع الفضاء، بل تمثل شاهداً على عزيمة وإصرار الكوادر الإماراتية على التفوّق والتميز، وتحقيق المستحيل وتجاوز الحدود في جميع المجالات والقطاعات والتخصصات، إلى جانب نقل هذه الخبرات جيلاً بعد جيل لتستمر معهم حضارتنا وتفوقنا ونهضتنا العربية والإنسانية».

محمد المر
سلطان النيادي
الإمارات
الفضاء
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
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