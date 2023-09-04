الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قائد عام شرطة أبوظبي: النيادي سجل إنجازاً تاريخياً

فارس المزروعي
5 سبتمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي

قدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة ناجحة للفضاء سجل فيها إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.
وأعرب معاليه عن اعتزاز دولة الإمارات بإنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت 6 أشهر، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات فخورة بالنيادي وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية.
وقال معاليه: الحمدلله على سلامتك سلطان... الحمدلله على عودتك إلى الأرض وتحقيق حلم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بأن يكون الفضاء ميداناً لطموح الإمارات وإنجازات أبنائها.
وأشار إلى أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تؤكد أن طموح الشباب الإماراتي لا شيء يقف أمامه في تحقيق تطلعات وآمال وطن الخير والعطاء مثمناً دعم ورعاية القيادة الرشيدة وفرحة الشعب الإماراتي والوطن العربي بهذه الرحلة التاريخية التي سجلنا فيها بكل اعتزاز صفحة مضيئة في تاريخ الأمة.

شرطة أبوظبي
الإمارات
محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء
محطة الفضاء
سلطان النيادي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
الرياضي
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©