قائد عام شرطة أبوظبي: النيادي سجل إنجازاً تاريخياً

أبوظبي (الاتحاد)

قدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة ناجحة للفضاء سجل فيها إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

وأعرب معاليه عن اعتزاز دولة الإمارات بإنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت 6 أشهر، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات فخورة بالنيادي وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية.

وقال معاليه: الحمدلله على سلامتك سلطان... الحمدلله على عودتك إلى الأرض وتحقيق حلم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بأن يكون الفضاء ميداناً لطموح الإمارات وإنجازات أبنائها.

وأشار إلى أن رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تؤكد أن طموح الشباب الإماراتي لا شيء يقف أمامه في تحقيق تطلعات وآمال وطن الخير والعطاء مثمناً دعم ورعاية القيادة الرشيدة وفرحة الشعب الإماراتي والوطن العربي بهذه الرحلة التاريخية التي سجلنا فيها بكل اعتزاز صفحة مضيئة في تاريخ الأمة.