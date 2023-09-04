محمد فارس: رحلة النيادي مفخرة لكل العرب

آمنة الكتبي (دبي)

قال محمد فارس، رائد الفضاء السوري، ثاني رائد فضاء عربي زار محطة مير الفضائية: «أبارك لشعب الإمارات الشقيق وللأمة العربية بمناسبة عودة سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي سالماً إلى الأرض، وقد حمل معه ذخيرة علمية نتيجة التجارب العلمية المهمة التي أجراها في محطة الفضاء الدولية، رافداً المجال العلمي في الإمارات والوطن العربي والعالم».

وأكد لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات بكل اعتزاز تمضي قدماً في مجال علوم الفضاء، وتنتقل بخطوات واثقة وطموحات لا حدود لها من إنجاز وطموح نحو إنجاز وطموح أكبر، موضحاً أن مهمة النيادي طويلة الأمد تعد مفخرة لجميع العرب.

وتابع: «يهدف برنامج رواد الإمارات إلى زيادة وتوسيع أفق العلم الفضائي لدى الدولة»، مشيراً إلى أن تكنولوجيا الفضاء أصبحت تغزو حياتنا وكان من الضروري وضع خريطة طريق للمشاريع الفضائية المختلفة.

وبين أن مشاريع دولة الإمارات الفضائية فتحت نوافذ كونية كبيرة تفيد البشرية، منها مشروع مسبار الأمل الذي يعتبر أول مهمة فضائية لاستكشاف المريخ تقودها دولة عربية، مشيراً إلى أنه سعيد بأن تقود دولة عربية مشروع استكشاف كوكب المريخ والذي يفتح آفاقاً علمية جديدة.