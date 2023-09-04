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الإمارات

علي الشيباني: تجربة النيادي في الفضاء محملة بنتائج مثمرة

علي بن عامر الشيباني
5 سبتمبر 2023 01:25

آمنة الكتبي (دبي)

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قال علي بن عامر الشيباني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية: «نبارك لرائد الفضاء سلطان النيادي وللشعب الإماراتي، وللعرب كافة، عودته إلى الأرض سالما بعد أن أكمل في محطة الفضاء الدولية ستة أشهر مليئة بالتحديات، وإنها مما لا شك فيه تجربة محملة بالنتائج المثمرة لقطاع الفلك وعلوم الفضاء»، مثمنين هذا الإنجاز الذي سيصب في الإسهامات العلمية للعرب في قطاع الفضاء.
وأضاف: «خلال هذه المهمة التي امتدت 6 أشهر، شارك سلطان النيادي بأكثر من 200 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وشملت التجارب مجالات متنوعة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلبة في دولة الإمارات والعالم».
وتابع: «نجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، كان أبرزها خوضه أول مهمة سَيْرٍ في الفضاء في تاريخ العرب، رافقه فيها رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة ناسا».

علي الشيباني
سلطان النيادي
الإمارات
محطة الفضاء
محطة الفضاء الدولية
سلطنة عمان
الفضاء
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