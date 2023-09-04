سلطان القاسمي يعتمد 25 منحة جديدة للدراسات العليا بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، 25 منحة جديدة لطلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة من أبناء الشارقة وأبناء مواطنات الإمارة ممن تم قبولهم في الجامعة للالتحاق بمختلف البرامج والتخصصات للعام الأكاديمي 2023/2024.

وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة ضمن الدفعة الثالثة من منح الدراسات العليا 3 منح للدكتوراه و21 للماجستير ومنحة واحدة للدبلوم العالي، ليكون مجموع المنح الدراسية للدراسات العليا في جامعة الشارقة 109 في مرحلة الدكتوراه و425 في الماجستير و2 لدراسة الدبلوم العالي، وبمجموع كلي بلغ 536 منحة دراسية لأبناء الشارقة وأبناء مواطنات الإمارة بزيادة عن مجموع المنح الدراسية عن العام الماضي، والتي كانت في الفصل الدراسي الأول 419 منحة دراسية.