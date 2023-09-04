سفير الإمارات لدى تركيا يشهد انطلاق مهرجان «تكنوفيست»

أنقرة (وام)

شهد سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، انطلاق فعاليات مهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة أنقرة، والذي يعد الأكبر من نوعه. والتقى هري بسلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة بايكار، المنظمة للحدث بالإضافة إلى عدد من المسؤولين القائمين على المهرجان، حيث تم إطلاعه على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء. وأشاد السفير الظاهري بالتقدم والتطور التكنولوجي في تركيا في مجال الطيران والفضاء، وشكر القائمين على المهرجان والمنظمين الذين ساهموا في تمكين الشباب لإبراز مواهبهم وعرض ابتكاراتهم المميزة. تم تنظيم النسخة الأولى من مهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الطيران والفضاء عام 2018، ويعتبر من الوسائل المهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية بدعم من المؤسسات الحكومية، حيث يستضيف العديد من الأنشطة مثل معارض للصناعات العسكرية، ومسابقات التكنولوجيا، وعروض جوية، وحفلات الموسيقية.