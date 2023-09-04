الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سفير الإمارات لدى تركيا يشهد انطلاق مهرجان «تكنوفيست»

سعيد الظاهري خلال حضور المهرجان (وام)
5 سبتمبر 2023 01:23

أنقرة (وام) 

أخبار ذات صلة
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات

شهد سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، انطلاق فعاليات مهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الطيران والفضاء في العاصمة أنقرة، والذي يعد الأكبر من نوعه. والتقى هري بسلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة شركة بايكار، المنظمة للحدث بالإضافة إلى عدد من المسؤولين القائمين على المهرجان، حيث تم إطلاعه على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء. وأشاد السفير الظاهري بالتقدم والتطور التكنولوجي في تركيا في مجال الطيران والفضاء، وشكر القائمين على المهرجان والمنظمين الذين ساهموا في تمكين الشباب لإبراز مواهبهم وعرض ابتكاراتهم المميزة. تم تنظيم النسخة الأولى من مهرجان «تكنوفيست» لتكنولوجيا الطيران والفضاء عام 2018، ويعتبر من الوسائل المهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية بدعم من المؤسسات الحكومية، حيث يستضيف العديد من الأنشطة مثل معارض للصناعات العسكرية، ومسابقات التكنولوجيا، وعروض جوية، وحفلات الموسيقية.

الإمارات
تركيا
سعيد الظاهري
أنقرة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
الرياضي
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©