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شرطة دبي تنظم فعالية «صوتك مسموع»

مشاركون في الملتقى (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز شرطة البرشاء فعالية «صوتك مسموع» بالتعاون مع الشركاء في فندق أتلانتس، بهدف تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات.
شهد الفعالية اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور مديري الإدارات وكبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.
وفي مستهل اللقاء، قال اللواء خليل المنصوري: «يأتي هذا اللقاء سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم»، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.
وتوجه اللواء المنصوري بالشكر إلى الحضور وأثنى على مشاركتهم في الجلسة الحوارية، منوهاً بقيمة اللقاء كتجسيد عملي لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، وبما يعين على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً.

دبي
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شرطة دبي
مركز شرطة البرشاء
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