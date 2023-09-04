حفل استقبال للطلبة المستجدين بجامعة الشارقة

الشارقة (وام)

نظمت جامعة الشارقة اللقاء الإرشادي لطلبتها المستجدين، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة.

وتضمن اللقاء مجموعة من الفقرات والكلمات التوجيهية والإرشادية، التي من شأنها أن تساعد الطلبة على الاندماج سريعاً في الحياة الجامعية والانطلاق نحو تحقيق طموحاتهم ومستقبلهم العلمي والمهني.

شهد اللقاء نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية، ونظمته عمادتا شؤون الطلاب والطالبات.

وألقى مدير الجامعة كلمة هنأ فيها الطلبة المستجدين بالتحاقهم بجامعة الشارقة، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، وأمنيات وتطلعات سموه لهم بالتوفيق والنجاح.

وقال مخاطباً الطلبة: «إن جامعة الشارقة تستقبل عاماً بعد عام، ومنذ أن أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أجيالاً متعاقبة من طلبتها المتميزين، لتقوم بدورها الأساسي المنوط بها في إعدادهم علمياً ومهنياً ومهارياً ليحملوا راية الوطن في المستقبل، ويقودوا عملية التنمية والازدهار في أوطانهم».

وأكد أن الجامعة تضع طلبتها على رأس سلّم اهتماماتها وعنايتها، وذلك بالعمل الدؤوب والمستمر من أجل تهيئة البيئة التعليمية والعلمية المناسبة لهم، بدايةً من إتاحة كافة السبل أمامهم للالتحاق بأكبر عدد من البرامج الأكاديمية المعتمدة التي تطرحها، لتلبي احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية، وكذلك عبر استقطاب أفضل الكوادر التدريسية والتعليمية من ذوي الخبرات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب توفير أحدث التطبيقات والمصادر التكنولوجية التعليمية، بالإضافة إلى تجهيز المختبرات العلمية الحديثة للمساهمة في عملية التعليم والتعلم التطبيقي في جميع التخصصات، فضلاً عما توفره لهم من بنية تحتية متطورة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تعريفي قصير عن عمادتي شؤون الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فيلم إرشادي عن إدارة الخدمات في الجامعة، وقدم عدد من أعضاء مجلسي الطلاب والطالبات فقرة تثقيفية تناولت بعض الإرشادات والمعلومات عما يقدمه المجلس لطلبة الجامعة وكيفية الاشتراك في أعماله.