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الإمارات

رئيس الدولة: التراث الإنساني المشترك ثروة للأجيال وجسر للتواصل بين الشعوب

رئيس الدولة خلال الجولة في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي ومحمد الحمادي)
5 سبتمبر 2023 01:26

أبوظبي (وام)
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فعاليات الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينظمه «نادي صقاري الإمارات» تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة» ويستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاهتمام الذي توليه الدولة بالحفاظ على موروثها الثقافي وتعزيز دوره في ترسيخ مقومات الهوية الوطنية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة إسهاماتها ومبادراتها النوعية في حماية التراث الإنساني المشترك الذي يعد ثروة للأجيال وجسراً للتعارف والتواصل بين الثقافات والشعوب.

وأشاد سموه، برسالة المعرض وأهدافه في الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، بجانب تعزيز أساليب الصيد المستدام، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والداعمين والشركاء في إنجاح المعرض على مدى عشرين عاماً من دوراته، مشيراً سموه إلى مستوى التنظيم المتميز للمعرض لدورة 2023 وحجم المشاركات والفعاليات المتنوعة المصاحبة للحدث، التي تعزز مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

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مشاركات
اطلع سموه خلال جولة في المعرض، الذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري، على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية وما تعرضه من تقنيات ومستلزمات حديثة خاصة برياضة الصيد والفروسية.

وتبادل سموه مع العارضين الأحاديث حول أهمية مشاركاتهم في المعرض، واستمع منهم إلى شرح بشأن ما تتميز به منتجاتهم ومعروضاتهم من مواصفات تسهم في الحفاظ على استدامة الرياضات التراثية وعلى مكونات البيئة ومواردها.

رافق سموه، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وعدد من كبار المسؤولين.

رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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