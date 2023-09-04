«قضاء أبوظبي» تعرّف في معرض الصيد والفروسية بالتشريعات الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري، عبر جناح مبتكر يتميز بأسلوب العرض التفاعلي، لتسليط الضوء على التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الرياضية في دولة الإمارات.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المشاركات الفاعلة في مختلف المحافل لتوصيل الرسائل التوعوية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن دائرة القضاء تولي الجانب التوعوي والتثقيفي في المواد القانونية اهتماماً خاصاً، لما له من دور بارز في توفير الحماية الوقائية وصيانة الحقوق والالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في صون المكتسبات والمنجزات المحققة في مختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها عالمياً.

يتضمن جناح دائرة القضاء في معرض الصيد والفروسية، عرضاً للمكتبة الإلكترونية التي تضم العديد من الإصدارات المتعلقة بالمجال القانوني والقضائي، إضافة إلى عرض المواد التوعوية حول القوانين المنظمة للقطاع الرياضي في دولة الإمارات، وفيلم تعريفي يسلط الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في إرساء منظومة داعمة للرياضات المتنوعة ولا سيما الصيد والفروسية.

كما توفر دائرة القضاء لجمهور الزائرين في المعرض، الإصدارات القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، إلى جانب إصدارات فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي «كاس»، وما تتضمنه مجلة «الرياضة والقانون» من أبحاث ودراسات معنية بالمنازعات الرياضية والقانوني الرياضي، واختصاصات محكمة التحكيم الدولي، والتعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.