الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قضاء أبوظبي» تعرّف في معرض الصيد والفروسية بالتشريعات الرياضية

يوسف العبري خلال زيارة جناح الدائرة بالمعرض (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: التراث الإنساني المشترك ثروة للأجيال وجسر للتواصل بين الشعوب
جسور أبوظبي تتزين احتفاءً بعودة سلطان النيادي

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري، عبر جناح مبتكر يتميز بأسلوب العرض التفاعلي، لتسليط الضوء على التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الرياضية في دولة الإمارات.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، ضمن جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، في إطار العمل بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المشاركات الفاعلة في مختلف المحافل لتوصيل الرسائل التوعوية الداعمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل سيادة القانون.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أن دائرة القضاء تولي الجانب التوعوي والتثقيفي في المواد القانونية اهتماماً خاصاً، لما له من دور بارز في توفير الحماية الوقائية وصيانة الحقوق والالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، وهو ما ينعكس على البيئة الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في صون المكتسبات والمنجزات المحققة في مختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي ومكانتها عالمياً.
يتضمن جناح دائرة القضاء في معرض الصيد والفروسية، عرضاً للمكتبة الإلكترونية التي تضم العديد من الإصدارات المتعلقة بالمجال القانوني والقضائي، إضافة إلى عرض المواد التوعوية حول القوانين المنظمة للقطاع الرياضي في دولة الإمارات، وفيلم تعريفي يسلط الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في إرساء منظومة داعمة للرياضات المتنوعة ولا سيما الصيد والفروسية.
كما توفر دائرة القضاء لجمهور الزائرين في المعرض، الإصدارات القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، إلى جانب إصدارات فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي «كاس»، وما تتضمنه مجلة «الرياضة والقانون» من أبحاث ودراسات معنية بالمنازعات الرياضية والقانوني الرياضي، واختصاصات محكمة التحكيم الدولي، والتعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.

دائرة القضاء
أبوظبي
دائرة القضاء في أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
يوسف العبري
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
الرياضي
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©