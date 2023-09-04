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شرطة أبوظبي تشارك بجناح الفرسان في «معرض الصيد والفروسية»

فرسان شرطة أبوظبي (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعاليات الدورة الـ(20) لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بجناح لفرسان شرطة أبوظبي والموروث الشرطي وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 2 ولغاية 8 سبتمبر 2023م. وأعدت اللجنة الأمنية خطة تركز على تكثيف جهود التوعية لرواد المعرض وإبراز هذا الحدث العالمي حيث تشارك فيه مديرية المرور والدوريات وإدارة الأسلحة والمتفجرات، وإدارة المراسم والعلاقات العامة بقسم الموروث الشرطي الذي يقدم مسابقات ترفيهية وتثقيفية للجمهور حول الموروث والتجوال بالزي الشرطي القديم، ومشاركة فرقة موسيقى الشرطة بالعروض والتشكيل للفرق الموسيقية.
وتقدم فرقة فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة عروضاً تشويقية للخيل وفن التشوليب، كما يشارك مجلس شباب شرطة أبوظبي بتقديم التوعية المرورية لزوار المعرض، والتوعية بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية، وعرض قسم الموروث الشرطي بعض المعلومات التاريخية المصورة وشرح عن شرطة أبوظبي بالإضافة لتقديم محاضرات في مجلس الشباب عن تاريخ الشرطة والأمن.
وتقدم إدارة التفتيش الأمني K9 وإدارة الدوريات الخاصة من قبل أطبائها البيطرين استشارات طبية للجمهور حول صحة وسلامة ورعاية الخيول والكلاب، إلى جانب الأنشطة والعروض الحية والترفيهية والتثقيفية التي تبرز مهارات المدربين واستخدامات الكلاب البوليسية.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
معرض الصيد والفروسية
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