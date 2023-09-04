«التراث الإماراتي» في صور تذكارية بـ«أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (وام)

تواصل الدورة العشرون من معرض أبوظبي للصيد والفروسية فعالياتها لليوم الثالث على التوالي وسط حضور كبير من الجمهور ومن جميع الأعمار والجنسيات.

وقال سيف العبيدلي المدير التنفيذي لاستوديو «فاينال بوينت»: «تم إطلاق فكرة الاستوديو تيمناً بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر»، وجاءت فكرته بهدف إبراز تراث الإمارات من خلال الصور التذكارية الحديثة».

ويشارك استوديو فاينال بوينت في المعرض من خلال عرض تجربة التقاط صورة تذكارية حديثة تجمع بين مشاهد من تراث ومكونات البيئة الطبيعية الإماراتية القديمة في معرض الصيد والفروسية، يقدمها استوديو فاينال بوينت للجمهور الزائر للمعرض في تجربة تمثل نجاح الشباب الإماراتي في الحفاظ على تراث وطنهم.

وأشار العبيدلي إلى أنهم قاموا بتصميم استوديو تراثي كامل داخل أجنحة المعرض، يتضمن ديكوراً حياً مكوناته من جريد النخل تتوسطه لوحة صورة تحمل ذكرى تأسيس اتحاد دولة الإمارات ومكونات تقليدية من الفوانيس القديمة المزينة بأدوات استخدمها الأجداد في حياتهم اليومية والمصنوعة من الخوص والمجالس الخشبية المزينة بزخارف تحمل فنوناً تقليدية متوارثة.

كما أنهم يوفرون للزوار فرصة التقاط صور تذكارية وسط ملامح التراث الإماراتي، حيث يمكنهم توثيق لحظاتهم وكأنهم عادوا للزمن الماضي بكل تفاصيله.

وقال: كفنانين مهتمون بالتوثيق والتصوير الحديث يعتزون بماضيهم ولا ينسونه ويفخرون بأنهم شباب يسلطون الضوء على تراث دولتهم ويعرضونه في أهم الفعاليات وهي معرض الصيد والفروسية».

وأشار العبيدلي إلى أن زوارهم من جميع أنحاء العالم يحضرون لالتقاط صور في الاستوديو التراثي وتتم طباعة الصور على الفور وتسليمها للزوار مع تذكارات ترمز للإمارات.