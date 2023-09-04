الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان النيادي.. 186 يوماً في الفضاء

سلطان النيادي.. 186 يوماً في الفضاء
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي
حفاوة إعلامية دولية بعودة سلطان النيادي

ستة أشهر قضاها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وخلال رحلته الملهمة سطر النيادي إنجازات غير مسبوقة في سجل التاريخ: حلق بلقب أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء»، وأجرى تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، ونجح في إلهام شباب الإمارات والعرب، وتحفيزهم، وإثراء معرفتهم بعلوم الفضاء عبر سلسلة لقاءات من الفضاء، والمواد التي دأب على نشرها على حسابه الرسمي على منصة إكس، ووثق بها تفاصيل رحلته ونشاطه على متن المحطة.

الفضاء
سلطان النيادي
محطة الفضاء الدولية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
الرياضي
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©