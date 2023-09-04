سلطان النيادي.. 186 يوماً في الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

ستة أشهر قضاها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وخلال رحلته الملهمة سطر النيادي إنجازات غير مسبوقة في سجل التاريخ: حلق بلقب أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء»، وأجرى تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي، ونجح في إلهام شباب الإمارات والعرب، وتحفيزهم، وإثراء معرفتهم بعلوم الفضاء عبر سلسلة لقاءات من الفضاء، والمواد التي دأب على نشرها على حسابه الرسمي على منصة إكس، ووثق بها تفاصيل رحلته ونشاطه على متن المحطة.