المرأة حاضرة بقوة في فعاليات «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

أثبتت المرأة حضوراً بارزاً بين العارضين في مختلف القطاعات الـ11 للمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، حيث شهد منذ انطلاقه يوم السبت الماضي ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل حضوراً نسائياً واضحاً مع تحوّل الحدث إلى مهرجان عائلي يُناسب كافة أفراد العائلة والمُجتمع.

ولوحظ خلال دورة المعرض الحالية إقبالاً ملحوظاً من العديد من الفتيات والسيدات على شراء أسلحة صيد مرخصة، خاصة مع الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات تراخيص شراء أسلحة الصيد وفق التشريعات والآليات المعمول بها.

وأكدت غادة العلي، زائرة للمعرض، أنها اعتادت منذ أربع سنوات تخصيص جزء من يومها لزيارة المعرض، والتجول في أجنحة الصقور والأسلحة لأنها معنية برياضة الصيد بالصقور.

من جانبها، لفتت بثينة البلوشي إلى أهمية المعرض للفتيات، من ناحية الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الصقارة والصيد إلى جانب اقتناء الأسلحة، والتعرف على التجارب الناجحة لبنات الإمارات.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل الفنانات الإماراتيات والعربيات، وأكدت ابتهال الحوسني المختصة بفن التشكيل الأوريغامي أهمية المعرض في إبراز مهارات وإبداع المرأة في مجال الفن والرسم.

وأكدت أن المعرض ذو أهمية عالية لجيل النشء للتوعية برياضة الصيد بالصقور، والصيد والمستدام، وتطوير مهارات الفتيات في مجال الرياضات التراثية.

وتتواجد العديد من الصقّارات والخبيرات في عالم الصقارة والصيد المُستدام في برنامج الندوات وورش العمل للمؤتمر المُصاحب للمعرض، حيث يبرز دور المرأة من خلال مُشاركات متعددة بإشراف من الجهات المختصة، مثل نادي صقاري الإمارات ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، والمؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، والمجلس الدولي للألعاب والحفاظ على الحياة البرية واتحاد جمعيات الصيد وصون الأنواع في الاتحاد الأوروبي.

وتُشارك المرأة في عروض الطيور الجارحة التي تُقدّمها حديقة الحيوانات بالعين. كذلك وفي مجال الصقارة، يحتفي جناح اليابان في المعرض مُجدداً بدور المرأة في الصقارة وبمُشاركة صقّارات يابانيات.

وشهدت منصّة مغامرات الهواء الطلق مُشاركة نسائية فاعلة حيث عرض فريق الناموس، تجربة أول فريق نسائي إماراتي لصيد الأسماك، وندوة حول تشجيع المرأة على المشاركة في الرياضات البحرية، قدمتها لمياء الصيقل، أسماء الريسي، فاطمة الحمادي، مريم العامري، وعائشة الكتبي، من أعضاء فريق الناموس.

وتحدثت نايلة البلوشي عن تجربتها ورحلتها كأول امرأة إماراتية تصعد إلى قمة جبل إيفرست، وصفت خلالها الإثارة والتحدّي اللذين شهدتهما تجربتها أثناء تسلّق الجبال.

رحلات البر

تُقدّم الشركات المُشاركة في المعرض عبر البيع المُباشر لهواة الرحلات، وبأسعار باتت في متناول الجميع، مجموعة متنوعة من المُستلزمات الأساسية للقيام بالمغامرات الخارجية، بما في ذلك كافة أدوات ومستلزمات الرحلات كالخيم بمختلف أنواعها وأكياس النوم والسترات الدافئة، وكذلك صناديق حفظ الأطعمة، حقائب للأدوات الشخصية الأساسية، أدوات الطهي والشواء الخارجية، الطاولات والكراسي المحمولة، ومُعدّات التنظيف والتخلص من النفايات، وأدوات الإسعافات الأولية.

وتستقطب أجنحة المركبات التي تُستخدم في التخييم ورحلات السفاري، جانباً كبيراً من اهتمام الزوار، الذين يحرصون على استكشاف ما تُقدّمه الشركات العارضة من منتجات جديدة من سيارات دفع رباعي وكرافانات متنقلة، وكافة مُلحقات السيارات.

ويُتيح المعرض لزوّاره كذلك، مُنتجات جديدة وخيارات واسعة لتجربة المتعة والإثارة فوق الكثبان الرملية وفي رحلات البر، عبر قطاع «مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق»، حيث تتوفر أحدث وأفضل أنواع الدراجات والمركبات المخصصة لرحلات الصحراء، إضافة إلى العديد من شركات تعديل السيارات.



الميتافيرس يصحب الجمهور في جولة افتراضية

الذكاء الاصطناعي كان له حضوره المتميز ضمن فعاليات الدورة العشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، عبر شركة انسايت للذكاء الاصطناعي، وهي شركة إماراتية متخصصة في هذا المجال، تشارك في المعرض للمرة الأولى، تأكيداً على مواكبة أبناء الإمارات لروح العصر وحرصهم على ربط أحدث وسائل وأساليب التكنولوجيا بماضي الآباء والأجداد، وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإرث المحلي بأشكاله المختلفة ومنه الصيد والفروسية، باعتبارها مفردات تعكس جزءاً من البيئة والثقافة الإماراتية الخالصة، بحسب وعد البلوشي المسؤولة في جناح الشركة.

وأوضحت وعد البلوشي، من شركة انسايت، أن عمل الشركة بالأساس يعتمد على الواقع الافتراضي وتحديداً تقنية الميتافيرس، التي تتيح لجمهور المعرض التجول بين أرجائه ومطالعة أحدث أنواع الأسلحة ومعدات الصيد المختلفة، عبر ارتداء النظارة الخاصة بالميتافيرس، إذ يقوم الجمهور بمعايشة هذه التجربة المثيرة باستخدام النظارات المُتاحة في جناح الشركة، ويتعرفن من خلالها على كافة مكونات المعرض، خلال زيارتهم إلى جناح «انسايت».

وقالت: إن الشركة تمتلك متجراً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية يتيح للجمهور طلب تقنيات الميتافيرس، ومن خلالها تتم مشاهدة المعرض بكل ما يحتويه من مكونات، مشيرة إلى أن تقنية الميتافيرس يمكن استخدامها في أغلب مجالات الحياة، ومنها التصميم الداخلي للمنازل وعرض الديكورات التي يطلبها العميل قبل البدء في تنفيذها، بحيث يقوم العميل بالتجول داخل منزله الافتراضي وملاحظة كل تفاصيله ومكوناته المختلفة، ومناقشة كل ذلك مع المهندسين واختصاصي الديكور قبل البدء في تنفيذ هذا المشروع أو ذاك.

وأكدت أن الدقة العالية التي تعتمد عليها الميتافيرس، توفر كثيراً من الوقت والجهد لرواد المعرض وعشاق الصيد والفروسية، عبر إتاحة الفرصة أمامهم لمتابعة كل جديد يحتويه المعرض وبأدق تفاصيله، عبر استخدام نظارات الميتافيرس، ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.



تقنية تتبع ثلاثية الأبعاد للصقور

عرضت شركة «مارشال راديو الخليج للإلكترونيات» خلال مشاركتها في المعرض جهازاً بتقنية تتبع ثلاثية الأبعاد للصقور.

وتوفر الشركة أنظمة تتبع للصقور عن طريق الأقمار الصناعية دون الحاجة إلى شبكات الإنترنت أو بيانات الجوال، إذ يحتاج الصقار لتتبع صقره إلى خاصية «البلوتوث» فقط.

وأوضح عبد الرحمن بركات، من قسم التسويق في شركة مارشال راديو، أن التقنية توفر للصقارين الكثير من البيانات بشأن الصقور بعد إطلاقها كسرعتها وارتفاعها والمسافة التي قطعتها، حيث يستقبل كل صقار إشعارات بشأن بيانات ومستجدات رحلات صقره عبر هاتفه، كما يمكنه كذلك التحكم في التواتر الزمني لهذه الإشعارات.

وأوضح بركات أن القطعة المعدنية التي تثبت في الطائر لكي يتم تتبعه تمتاز بأنها ضد الكسر وضد المياه وضد الحروق التي قد تنشأ خلال رحلة الطائر، ومن خلال استخدام نظام مارشال يمكن للصقارين تدريب طيورهم على القنص عن بعد، حيث يتم تثبيت جهاز التتبع على جسم الصقر ومن ثم ربطه بأجهزة الهواتف «آيفون» أو «آي باد» لمراقبة مسار الصقر، كما يمكن للصقار تسجيل رحلة صقره بالكامل ليتمكن الصقار من مقارنة أداء صقره بين كل جولة وأخرى.

ولفت إلى أن الشركة عملت على تطوير نظام التتبع ليتناسب مع احتياجات الصقارين، وأصبح بإمكان الصقارين استخدامه عبر ساعات «آبل» وكذلك في السيارات الحديثة المجهزة بنظام «play car apple»، فضلاً عن أن خرائط النظام أصبحت غير محدودة، عكس ما كان في السابق، وهو ما يزيد من قدرة الصقار على تتبع صقره.



اتفاقية شراكة

وقّعت مجموعة الظاهرة الزراعية اتفاقية شراكة مع محمية المرزوم، لدعم مبادرات الحفاظ على الحياة البرية، وتطوير المبادرات التي تعنى بمعايير الاستدامة البيئية لحماية وتوطين النباتات والحيوانات البرية المعروفة في البيئة الإماراتية.

وقال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: «جاءت شراكتنا وتعاوننا مع محمية المرزوم للحفاظ على نهج الاستدامة ودعم جهود المحمية في إطار الحفاظ على البيئة».

وقال أحمد بن هياي المنصوري، مدير محمية المرزوم: «مهمتنا هي الحفاظ على تراثنا ونباتاتنا القيّمة وحياتنا البرية، والمساهمة في نموها وتأصيلها والإشراف على تنمية المعرفة والمهارات المرتبطة بأهمية حماية البيئة الصحراوية والزراعية للأجيال الإماراتية القادمة للاستمرار في هذا النهج المتوارث عبر الأجيال».

وتُعدُّ هذه الشراكة بين الظاهرة ومحمية المرزوم خطوة مهمة في الحفاظ على البيئة الطبيعية في أبوظبي، حيث يلتزم الجانبان بالعمل معاً على حماية الحياة البرية الفريدة في المنطقة والحفاظ على تراثها الطبيعي للأجيال القادمة.

وتُركز محمية المرزوم بشكل كبير على الحفاظ على الأنواع المحلية من النباتات والحيوانات، مثل الأرانب والظبي وطائر الحبارى والكروان (طائر صحراوي صغير يُعرف أيضاً باسم الكروان الحجري).



الإسعاف الوطني

‏‎يشارك الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بهدف التعريف بهوية الحرس الوطني الجديدة والوحدات التابعة له، ودور الإسعاف الوطني في خدمة المجتمع وإنقاذ الأرواح، وتعزيز ثقافة الإسعاف بين الزوار.

وشملت مشاركة الإسعاف الوطني ضمن جناح الحرس الوطني استعراض مميزات آليات الإسعاف وأحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في الإجراءات الإسعافية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم ورش توعوية تفاعلية تهدف إلى التأكيد على أهمية بناء وترسيخ ثقافة الإسعاف في المجتمع، ونشر الوعي بخطوات الإسعافات الأولية وكيفية طلب خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ.

وتتضمن هذه الورش تدريباً عملياً على إجراءات إنعاش القلب باستخدام اليدين، والتي يمكن تنفيذها في حالات توقف القلب، مما يوضح أهمية الوعي الإسعافي في كيفية التعامل مع حالات الطوارئ عبر إجراءات بسيطة من شأنها إنقاذ حياة الأشخاص.