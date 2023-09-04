لجنة «الوطني» تلتقي مسؤولة «الطاقة» في البرلمان الألماني

أبوظبي (الاتحاد)

التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ميرة السويدي رئيسة المجموعة، «عن بعد»، ليزا بادوم رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بسياسة الطاقة والمناخ الدولي في البرلمان الألماني. وجرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء المجموعة كل من: مروان عبيد المهيري نائب رئيس المجموعة، وسارة محمد فلكناز، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المختلفة ومنها المجال البرلماني. وتناول اللقاء استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، ودور المؤسسات البرلمانية في إشراك جميع البرلمانيين في التركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادرات ومخرجات الاجتماع البرلماني الذي سيعقد على هامش المؤتمر، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.