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«تريندز» يدشن برامجه التدريبية

جانب من البرنامج (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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دشن مركز تريندز للبحوث والاستشارات أولى دوراته التدريبية الإدارية بإشراف المستشار الدكتور سعيد الطنيجي، المتخصص في التنمية البشرية، وذلك ضمن برامجه وخطته الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الشباب وطلاب الجامعات والموظفين، وتزويدهم بمهارات البحث العلمي والتحليل والعمل الإداري.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، بمناسبة تدشين دورات «تريندز» الإدارية، أهمية التدريب المستمر لإيجاد أجيال مؤهلة، وقادرة على استشراف المستقبل والمشاركة في صنعه بالعلم والمعرفة، موضحاً أهمية وضرورة التدريب في صقل مهارات الطلبة والعاملين على حد سواء، وتمكينهم من امتلاك أدوات العمل، سواء النظرية أو العلمية، خاصة في مجال البحث العلمي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
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