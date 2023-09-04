انتظام الطلبة بالدوام الكامل في المدارس الحكومية

دينا جوني (دبي)

باشر أمس طلبة المدارس الحكومية بتطبيق الدوام الكامل لليوم الدراسي في مختلف المراحل التعليمية، وذلك للفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024. وعممت إدارات المدارس على طلابها، جداول الحصص الدراسية المقررة بواقع ثمانية حصص يومياً للحلقتين الثانية والثالثة، وسبع حصص لطلبة الحلقة الأولى، باستثناء يوم الجمعة.

وكانت إدارات المدارس قد حددت مواعيد انصراف مبكرة للطلبة في الأسبوع الأول من العام الدراسي في كافة المراحل، ضمن برنامج العودة التدريجية للطلبة وتنفيذ فعاليات «أهلاً مدرستي».

كما عممت المدارس الحكومية مواعيد الاختبارات المعيارية، للغة العربية التي تطبّق بين 27 و29 أكتوبر المقبل، واختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر المقبل. وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (ب) في الفترة بين 20 و24 نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات من الرابع لغاية الثامن من ديسمبر، يتخلل ذلك إجازة يومي الشهيد والوطني.

وتبدأ الحصة الأولى للحلقتين الثانية والثالثة للبنات من الساعة 8:15 وتنتهي عند الساعة 3 عصراً من يوم الاثنين حتى الخميس، بواقع 8 حصص دراسية. أما يوم الجمعة. فيبدأ اليوم الدراسي في الوقت ذاته وينصرف الطلاب عند الساعة 11:40، ويدرس الطلبة خلاله 4 حصص دراسية.

أما طلبة الحلقة الثانية بنين، فيبدأ دوامهم عند الساعة 7 صباحاً وينتهي الساعة 2 ظهراً، و10:40 يوم الجمعة. أما طلبة الحلقة الثالثة، فيضاف إلى دوامهم المدرسي 15 دقيقة، وينتهي الساعة 2:15، خلال أيام الأسبوع، و10:40 يوم الجمعة.



الحضور 100%

وفقاً للجدول الزمني لحصص الحلقة الأولى، ينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 12:45 ظهراً بواقع 7 حصص من الاثنين إلى الخميس، ولغاية 10:30 يوم الجمعة.

وأكد عدد من إدارات مدارس حكومية وخاصة بانتظام الطلاب بنسبة 100% بالحضور، وتعريف الطلاب الجدد بالسياسات العامة للمدرسة، وذلك وفقاً لبرنامج العودة التدريجية للطلبة حسب الصفوف الدراسية، المقرر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وعرّفت المدارس طلابها وذويهم بحزمة من الإرشادات والضوابط خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، لتعزيز السلوك الإيجابي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، بالإضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ التي تساهم في تطوير الطلاب بشكل شامل وتهيئتهم للنجاح في الحياة الأكاديمية والاجتماعية.

وحثت المدارس طلابها وذويهم على احترام القوانين، والتقيد ببنود لائحة السلوك الطلابي، وعدم إحضار الهواتف المتحركة والساعات الذكية إلى المدرسة.