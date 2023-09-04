الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انتظام الطلبة بالدوام الكامل في المدارس الحكومية

طالب يتسلم كتبه المدرسية (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:22

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

باشر أمس طلبة المدارس الحكومية بتطبيق الدوام الكامل لليوم الدراسي في مختلف المراحل التعليمية، وذلك للفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024. وعممت إدارات المدارس على طلابها، جداول الحصص الدراسية المقررة بواقع ثمانية حصص يومياً للحلقتين الثانية والثالثة، وسبع حصص لطلبة الحلقة الأولى، باستثناء يوم الجمعة. 
وكانت إدارات المدارس قد حددت مواعيد انصراف مبكرة للطلبة في الأسبوع الأول من العام الدراسي في كافة المراحل، ضمن برنامج العودة التدريجية للطلبة وتنفيذ فعاليات «أهلاً مدرستي».
كما عممت المدارس الحكومية مواعيد الاختبارات المعيارية، للغة العربية التي تطبّق بين 27 و29 أكتوبر المقبل، واختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 سبتمبر و6 أكتوبر المقبل. وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (ب) في الفترة بين 20 و24 نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات من الرابع لغاية الثامن من ديسمبر، يتخلل ذلك إجازة يومي الشهيد والوطني.
وتبدأ الحصة الأولى للحلقتين الثانية والثالثة للبنات من الساعة 8:15 وتنتهي عند الساعة 3 عصراً من يوم الاثنين حتى الخميس، بواقع 8 حصص دراسية. أما يوم الجمعة. فيبدأ اليوم الدراسي في الوقت ذاته وينصرف الطلاب عند الساعة 11:40، ويدرس الطلبة خلاله 4 حصص دراسية.
أما طلبة الحلقة الثانية بنين، فيبدأ دوامهم عند الساعة 7 صباحاً وينتهي الساعة 2 ظهراً، و10:40 يوم الجمعة. أما طلبة الحلقة الثالثة، فيضاف إلى دوامهم المدرسي 15 دقيقة، وينتهي الساعة 2:15، خلال أيام الأسبوع، و10:40 يوم الجمعة.

الحضور 100%
وفقاً للجدول الزمني لحصص الحلقة الأولى، ينتهي اليوم الدراسي عند الساعة 12:45 ظهراً بواقع 7 حصص من الاثنين إلى الخميس، ولغاية 10:30 يوم الجمعة.
وأكد عدد من إدارات مدارس حكومية وخاصة بانتظام الطلاب بنسبة 100% بالحضور، وتعريف الطلاب الجدد بالسياسات العامة للمدرسة، وذلك وفقاً لبرنامج العودة التدريجية للطلبة حسب الصفوف الدراسية، المقرر من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وعرّفت المدارس طلابها وذويهم بحزمة من الإرشادات والضوابط خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، لتعزيز السلوك الإيجابي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، بالإضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ التي تساهم في تطوير الطلاب بشكل شامل وتهيئتهم للنجاح في الحياة الأكاديمية والاجتماعية.
وحثت المدارس طلابها وذويهم على احترام القوانين، والتقيد ببنود لائحة السلوك الطلابي، وعدم إحضار الهواتف المتحركة والساعات الذكية إلى المدرسة.

المدارس الحكومية
الإمارات
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
الرياضي
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©