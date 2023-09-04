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«أمناء جامعة زايد» يلتقي الكوادر التدريسية والطلبة

شما المزروعي وأعضاء مجلس الأمناء (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تزامناً مع بداية العام الدراسي عقد مجلس أمناء جامعة زايد الجديد اجتماعه الأول في حرم الجامعة بإمارة أبوظبي، وكذلك التقى أعضاء المجلس بعدد من كوادر هيئة التدريس والموظفين والطلبة والخريجين.
ورحبت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جامعة زايد، خلال الاجتماع بالأعضاء الجدد، وأكدت بضرورة العمل على إقرار النهج الاستراتيجي للجامعة ومواءمته مع تطلعات التوجه الوطني للتعليم العالي في الدولة. 
وتم خلال الاجتماع اختيار ريما المقرب المهيري، عضو مجلس الأمناء المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، نائباً لرئيس مجلس الأمناء، وقدم الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة، لمجلس الأمناء لمحة عامة عن برامج الجامعة ومشاريعها وأهدافها الاستراتيجية والشؤون الإدارية والمالية.
وفي هذا الإطار، قالت معالي شما المزروعي: «جامعة زايد هي واحدة من الصروح الأكاديمية الرائدة في المنطقة، والتي تلعب دورا هاماً في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي اليوم بمثابة حاضنة للأفكار والمبادرات المبتكرة وفق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة للارتقاء بجودة التعليم العالي. نتطلع إلى جهود الجميع للعمل معاً من أجل إعداد جيل من الكوادر المتميزة القادرة على تسريع وتيرة النمو والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة».
وعقب الاجتماع، قام أعضاء المجلس بجولة في الحرم الجامعي وعقدوا جلسات نقاشية مع كوادر هيئة التدريس والموظفين والطلاب والخريجين في جامعة زايد. وقد زودت هذه النقاشات مجلس الإدارة بفهم متعمق لخطط الجامعة الحالية والتي ستساعد أعضاء المجلس على تحديد الفرص ووضع التوجهات المستقبلية الأفضل للجامعة.

جامعة زايد
الإمارات
العام الدراسي
أبوظبي
شما المزروعي
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