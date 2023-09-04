«حماية الدولي» بشرطة دبي يُطلق مبادرة توعوية للطلبة

دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مبادرة توعوية بعنوان «أسبوع العودة للمدارس»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والشركاء الداخليين بشرطة دبي من الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن الهدف من الأسبوع التوعوي هو نشر ثقافة الوعي الأمني والمروري والسلامة العامة بين الطلبة في المدارس، ويأتي ذلك من منطلق تعزيز القيم الهادفة والشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية للمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقفٍ أمنياً وتوعوياً ومرورياً.

وأوضح أن فريق مركز حماية الدولي نفذ نزولاً ميدانياً إلى مختلف المدارس في الإمارة لنشر الثقافة التوعوية،.

وقال العقيد المعمري: إن زيارة المدارس تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم الطلبة ومشاركتهم فرحة العام الدراسي الجديد، والعودة الآمنة للمدارس ونشر الوعي بأهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وعدم الانسياق خلف السلوكيات الخاطئة والمضرة، عبر برامج وفعاليات ومبادرات متنوعة وهادفة.