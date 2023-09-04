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«كلنا شرطة» تشارك في «مدارس أكثر أمناً»

«كلنا شرطة» تشارك في «مدارس أكثر أمناً»
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك أعضاء كلنا شرطة في مبادرة «مدارس أكثر أمناً» مع بداية العام الدراسي الجديد2023-2024، والتي تضمنت مشاركة 120 متطوعاً في تأمين عودة الطلبة والطالبات إلى المدارس.
وأوضح العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع أن المبادرة تأتي ضمن جهود أعضاء كلنا شرطة في مساندة الفرق الشرطية بالتوعية والتنظيم، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على تحقيق الأمن المستدام والمحافظة على سلامة الطلبة وسلامة مستخدمي الطريق.
وأشاد بدور إدارة الشرطة المجتمعية في تجسيد استراتيجية شرطة أبوظبي، من خلال منظومة كلنا شرطة ضماناً لاستمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية، مؤكداً ضرورة التزام أولياء الأمور بالضوابط والشروط التي يجب الحرص عليها كمرافقة الأبناء عند صعودهم أو نزولهم من الحافلات المدرسية، وعدم تركهم يعبرون الطرق بمفردهم.
وحث على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات واتخاذ كافة التدابير لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من المخاطر مثمناً الجهود المخلصة في سبيل الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى الآفاق العالمية، بما يلبي احتياجات المجتمع من مخرجات تعليمية على درجة كبيرة من الكفاءة تواكب حركة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في كافة المجالات، والعمل بإخلاص من أجل بناء جيل المستقبل القادر على التفكير والابتكار والإبداع ومواصلة المسيرة، والوصول بها إلى أعلى معايير التنافسية العالمية.

كلنا شرطة
الإمارات
العام الدراسي الجديد
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