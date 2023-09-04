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الإمارات

«الاتحاد للماء والكهرباء» تتبرع بـ 130 حاسباً آلياً

يوسف آل علي يسلم التبرع للهلال الأحمر الإماراتي (من المصدر)
5 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تبرعت «الاتحاد للماء والكهرباء» بـ130 جهاز حاسب آلي وطابعة، لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن حملة «تبرع بجهازك»، التي أطلقتها المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، تحت شعار «تبرع لِتُعلِّم».
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن العمل الخيري والإنساني، قيمة راسخة ونهج أصيل في مجتمع الإمارات منذ قيام كيان دولة الاتحاد، وضع لبنته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي طالت أياديه البيضاء الجميع بلا استثناء في الداخل والخارج، ولا زال قادتنا الكرام يسيرون على تلك الخطى ويوجهون إليها، ليظل العطاء والتآزر والتآخي، قيماً سائدة ومستدامة في مجتمعنا.
وأضاف: يسعدنا أن ندعم حملة تبرع بجهازك، من خلال التبرع بـ100 جهاز حاسب آلي و30 طابعة متعددة الوظائف ومجهزة للعمل، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» بمسؤوليتها المجتمعية، ومن منطلق رغبتها الصادقة في نجاح الحملة التي تمثل صورة مشرقة للعمل الخيري في الإمارات.

الهلال الأحمر
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
المدرسة الرقمية
مبادرات محمد بن راشد العالمية
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