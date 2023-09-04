«أوقاف دبي» و«لوتاه التقني» تطلقان وقف البرامج التقنية

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بالتعاون مع مركز لوتاه التقني، وقف البرامج التقنية، لدعم تدريب وتأهيل القصّر وحاضناتهم الذين تتولى المؤسسة الوصاية عليهم.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف تفعيل دور أصحاب الأعمال في دعم الأعمال المجتمعية الخيرية المستدامة ومشاريع الوقف لدعم البرامج التدريبية التقنية التي يقدمها المركز، بهدف صقل مهارات القصّر عملياً ومهنياً في شتى المجالات.

وبناءً عليه منحت أوقاف دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة علامة «دبي للوقف» لمركز لوتاه التقني، تقديراً لمشاركته في مبادرات مجتمعية خيرية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

وأثنى علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، على مشاركة مركز لوتاه التقني في دعم النشاط الوقفي، مشيراً إلى أهمية تعزيز سبل التعاون وتنظيم الخبرات المشتركة بين مؤسسات المجتمع لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي وتفعيل دورها الإنساني في المجتمع.