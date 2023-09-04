بلدية أبوظبي تؤكد على الالتزام باحتياطات السلامة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات العاملة في البناء والإنشاء والهدم والعاملين في المواقع إلى الالتزام بتوفير احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء أو الهدم، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال عدد من الحملات الميدانية التي تنفذها البلدية حالياً على مدى 5 أيام متواصلة من خلال مراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، مركز بلدية مدينة زايد، مركز بلدية الوثبة، مركز بلدية الشهامة، مركز بلدية مصفح، مركز التواجد البلدي- بني ياس، كل ضمن نطاقه الجغرافي، بهدف توعية العاملين في مواقع الإنشاء والهدم بضرورة توفير كافة معايير واشتراطات السلامة في المواقع أثناء أعمال البناء أو الهدم.

وتم خلال الحملات رصد المخالفين غير الملتزمين باحتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة أثناء أعمال البناء والهدم، وتوعية المخالفين وأصحاب العقارات والمقاولين بضرورة الالتزام بالقوانين وأخذ الاحتياطات الأمنية لسلامة المارة والمباني المجاورة أثناء تنفيذ الأعمال.

كما تضمنت الحملات نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، والتواصل هاتفياً مع المخالفين من شركات البناء والهدم لتوعيتهم بضرورة توفير احتياطات الأمن والسلامة للمارة والمباني المجاورة لمواقع الأعمال، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة من الحملات.