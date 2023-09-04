«خدمات رأس الخيمة» تزيل 805 لوحات عشوائية

مريم بوخطامين(رأس الخيمة)

أزالت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة خلال الفترة الماضية 805 لوحات إعلانية عشوائية في الإمارة، وذلك ضمن حملة أطلقتها الدائرة في أماكن متعددة في الإمارة، بحسب المهندس خالد بن فضل العلي مدير عام الدائرة.

وأوضح العلي أن الدائرة تهدف من خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي أطلقتها لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية، إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، منوهاً بأن قسم «راقب» التابع لدائرة رصد خلال حملاته 805 لوحات عشوائية، وذلك حرصاً من الدائرة للحد من الممارسات السلبية وتوعية أفراد المجتمع والمؤسسات بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار العلي أنه وفقاً للبند رقم (5) من لائحة المخالفات والغرامات لدائرة الخدمات العامة، يمنع الرسم أو الكتابة على الجدران أو لصق الإعلانات والمنشورات والمطبوعات أو ترك أو وضع أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى على واجهات المباني وشرفاتها بصورة من شأنها تشويه المنظر العام للإمارة، الأمر الذي يعرض صاحبه لغرامة مالية تصل إلى 2000 درهم.

وأكد مدير عام دائرة الخدمات العامة أن فرق التفتيش من دوريات «راقب» رصدت 805 لوحات تنوعت ما بين عشوائية وإعلانية تم تركيبها على الطرق.

إضافة إلى اللوحات الإعلانية المشوهة للمنظر العام بمختلف أنواعها، وقد تم تنبيه أصحاب اللوحات بالاتصال على الأرقام في الإعلان مع توعيتهم حول بند المخالفة وتنبيههم بعدم تكرار وضع اللوحات والإعلانات العشوائية من أجل إمارة نظيفة ومستدامة.

وقال العلي: إن دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة حررت خلال سبعة أشهر الماضية حوالي 3007 مخالفات بيئية والتي كان منها 1176 مخالفة إلقاء أو ترك المخلفات في الميادين العامة، و925 مخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة في غير الأماكن المخصصة لذلك، مشيراً إلى الشواء مباشرة على سطح ثابت أو متحرك من دون استخدام أدوات الشواء في غير الأماكن المخصصة لذلك، يعتبر من الأمور المخالفة للقانون وذلك لإضراره بالبيئة.

وقال العلي: إن دوريات «راقب» تستهدف رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع بحماية المناطق الطبيعية والسياحية، التي توفر المتنفس للعديد من الجنسيات المقيمة والسياحية، إذ يقوم مفتشو الخدمة بضبط مخالفات التخلص العشوائي للمخلفات والنفايات في غير المناطق المخصصة لها، بالإضافة لمراقبة مشاريع البناء وضبط صهاريج الصرف الصحي، التي تلقي بحمولتها في مناطق غير مصرح بها.