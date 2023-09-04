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2419 مستفيداً من خدمة نقل أصحاب الهمم بعجمان

2419 مستفيداً من خدمة نقل أصحاب الهمم بعجمان
5 سبتمبر 2023 01:22

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن زيادة عدد المستفيدين من خدمة نقل أصحاب الهمم، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عددهم 2419 مستفيداً بنسبة زيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة جهود الهيئة المستمرة لتوفير الدعم والإمكانيات، وتحسين نوعية جودة الحياة لفئات المجتمع المختلفة.
وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بعجمان، إن الخدمة متوفرة لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة الحركية، حيث تتوفر في المركبات معدات متخصصة لتسهيل عملية التنقل للعملاء، منها رافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، وكرسي متحرك داخل المركبة، ومقاعد خاصة بالمرافقين، بالإضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في كافة المركبات، مع إمكانية تتبع الرحلة من بدايتها إلى نهايتها. 
وأكد أن الخدمة مجانية عند الانتقال إلى المؤسسات الحكومية والمستشفيات في إمارة عجمان، ويمكن للمتعاملين طلب مركبات أصحاب الهمم عن طريق الاتصال أو الواتساب أو عن طريق تطبيق «روت».

أصحاب الهمم
عجمان
الإمارات
هيئة النقل
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