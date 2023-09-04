الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء

عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء
4 سبتمبر 2023 19:26

رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإنجازات التي حققها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية.
ونقل حساب وزارة الخارجية، على موقع «إكس»، تويتر سابقا، عن سموه قوله «ترحب دولة الإمارات بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إكماله مهمة تاريخية قياسية استغرقت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية».
وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «نبارك لابن الإمارات تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات العلمية خلال هذه المهمة التي تعتبر دليلا على التزام دولة الإمارات باستكشاف الفضاء».
وختم سموه «أبرزت مهمتكم الفضائية تطلعات بلادنا نحو التميز والريادة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والعلوم من أجل صالح البشرية بأسرها».

أخبار ذات صلة
رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي
حفاوة إعلامية دولية بعودة سلطان النيادي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله بن زايد
سلطان النيادي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
الرياضي
راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©