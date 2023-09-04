عبدالله بن زايد: نبارك للنيادي تحقيق إنجازات علمية خلال مهمته في الفضاء

رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بالإنجازات التي حققها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن محطة الفضاء الدولية.

ونقل حساب وزارة الخارجية، على موقع «إكس»، تويتر سابقا، عن سموه قوله «ترحب دولة الإمارات بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إكماله مهمة تاريخية قياسية استغرقت 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية».

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «نبارك لابن الإمارات تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات العلمية خلال هذه المهمة التي تعتبر دليلا على التزام دولة الإمارات باستكشاف الفضاء».

وختم سموه «أبرزت مهمتكم الفضائية تطلعات بلادنا نحو التميز والريادة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والعلوم من أجل صالح البشرية بأسرها».

تصريح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد إكماله مهمتة التاريخية #طموح_زايد pic.twitter.com/lujRn889j0 — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) September 4, 2023