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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
4 سبتمبر 2023 18:53

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:47 والمد الثاني عند الساعة 05:24 والجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:16.
بحر عمان: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند 19:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:55.

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المصدر: وام
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