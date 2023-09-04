سيف بن زايد: النيادي أنجز مهمة «طموح زايد 2» بنجاح باهر

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الاثنين، بالإنجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، مضيفاً أنه أنجز مهمة «طموح زايد 2» بنجاح باهر.

وقال سموه على موقع «إكس»، تويتر سابقاً: «حبانا الله بقيادةٍ رشيدة ملهمة.. تطلعت إلى المستقبل برؤىً استثنائية.. فرسمت بالطموحات خريطة طريق الإمارات نحو الريادة العالمية.. ومكّنت أبناءها فترجموا الطموح بالإنجازات».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نحمد الله تعالى على عودة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي بالسلامة، ونهنئ القيادة الرشيدة وذويه وأسرته الكريمة بهذا الإنجاز العلمي والتاريخي الإماراتي والعربي العظيم».

وختم سموه قائلاً: «سلطان أنجز مهمة طموح زايد 2 بنجاح باهر، ورفع علَمَ الإمارات عالياً في سماء الكون فأضاء به نجوم الفضاء، فاستحق أن يكون مصدر فخرٍ وقدوةً مُلهمة في صناعة المستقبل للأجيال الحاضرة والقادمة».