«وام» تحتفي مع «تحقيق أمنية» باليوم الدولي للعمل الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت وكالة أنباء الإمارات «وام» باليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، حيث نظمت بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية ورشة عمل بعنوان «المرض يسرق طفولة.. وأمنية تعيدها»، تم خلالها تسليط الضوء على مبادرات ومشاريع المؤسسة وجهودها الخيرية على مدار العام. وساهم موظفو «وام» بالتعاون مع المؤسسة في تحقيق أمنية الطفلة زينب محمد (14 عاماً) التي تعاني من سرطان البلعوم في اقتناء جهاز آيباد. ونجحت «تحقيق أمنية» منذ تأسيسها في تحقيق آلاف أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة ومزمنة، وساهمت في غرس مشاعر السعادة والأمل والتفاؤل في قلوب أفراد المجتمع.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»: إن مشاركة المؤسسة في الاحتفالات العالمية باليوم الدولي للعمل الخيري ترتكز على استراتيجيتها المستقاة من مبادئ وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى بفكره ومبادراته الإنسانية ركائز وأسس العمل الخيري والتطوعي في الإمارات، والتي باتت نهج حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله». وأضافت: نفتخر بأن العطاء اللامحدود ومد الأيادي البيضاء لتخفيف معاناة المرضى بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أصبح أسلوب حياة لدى أفراد مجتمع الإمارات، ويسعدنا أن نتقدّم بأسمى آيات التقدير إلى شيوخنا الكرام ورواد العمل الخيري على أرض إمارات الخير على جهودهم المباركة وأياديهم البيضاء ومواصلتهم العطاء والبذل لإرث الوالد المؤسس وصنع فارق مهم في حياة أطفالنا وعائلاتهم.

وأكد سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، على الدور البارز الذي تضطلع به مؤسسة تحقيق أمنية في نشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع واستدامته عبر تنفيذها العديد من المبادرات التي تسهم في إدخال السعادة على الأطفال المرضى وعائلاتهم. وأشار إلى أن حرص «وام» على المشاركة في مبادرات المؤسسة، وتنظيم ورشة العمل يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي الذي تضطلع به ولتحفيز موظفيها على المشاركة الإيجابية في المبادرات الداعمة لثقافة العمل الخيري في مجتمع الإمارات. وثمّن سعادته جهود «تحقيق أمنية» بقيادة حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، ونجاحها في تحقيق آلاف الأمنيات للأطفال المرضى من نحو 60 جنسية منذ تأسيسها عام 2010.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: نحن سعداء بالوجود مع «وام»، وتقديم هذه الورشة للتعريف بالمؤسسة وأهدافها وجهودها المتنوعة ورسالتها الإنسانية السامية. وأشاد بتفاعل موظفي «وام» مع ورشة العمل وحرصهم على الإسهام في «تحقيق أمنية» الطفلة زينب محمد، مشيراً إلى أن مبادرات المؤسسة لا تقتصر على الدولة، إنما تمتد للعديد من دول العالم. وتوجّه بالشكر إلى الداعمين والمتطوعين الذين يحملون في أعماقهم قيم الخير والعطاء والبذل من دون أي مقابل، ويحرصون على مساندة المؤسسة لنشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة وإنجاح الفعاليات والمبادرات التي تقوم بها، والتي تسهم في إسعاد الأطفال المرضى، الذين تحرص المؤسسة على تحقيق أمنياتهم ورسم الابتسامة على محيّاهم.