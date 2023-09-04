«الطوارئ والأزمات» تشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند

شارك وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة فهد بطي المهيري، مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة، في سلسلة اجتماعات لأعمال مجموعة العشرين (G20) للعام الجاري والتي عقدت في جمهورية الهند. وتهدف مشاركة الهيئة، والتي جاءت ضمن مسار مجموعة الحد من مخاطر الكوارث في القمة، إلى إبراز جهود وإنجازات دولة الإمارات في تطبيق متطلبات إطار عام سنداي، وعرض أفضل الممارسات المعمول بها بالدولة في هذه المنصة العالمية، والمساهمة في صياغة مخرجات وتوجهات دول مجموعة العشرين في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» وما تقوم به لتعزيز العمل المناخي، كما تهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا الخصوص. واستحدثت الرئاسة الهندية اجتماعات المجموعة تحت شعار «التحول من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر»، بالإضافة إلى أنها حددت خمس أولويات لمسار عمل المجموعة تتضمن التغطية العالمية لأنظمة الإنذار المبكر، ومرونة البنية التحتية لمقاومة الكوارث، والأطر والنظم المالية الداعمة للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى الاستجابة والتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، بجانب مفهوم النظام البيئي المتكامل للحد من مخاطر الكوارث. وأشادت جمهورية الهند والدول المشاركة في الاجتماع بدور دولة الإمارات ومساهماتها في الاستراتيجيات الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالتعامل الصحيح مع الكوارث والأزمات، وفي تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث. وستقوم جمهورية الهند خلال الفترة المقبلة برفع تقرير تفصيلي حول مخرجات الاجتماعات، وإعداد خطة عمل يتم التركيز عليها للوصول إلى خريطة طريق تتفق عليها دول مجموعة العشرين لمعالجة هذه الأولويات، والإعلان عن التوصيات النهائية خلال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي ستنعقد في سبتمبر 2023 في نيودلهي.