خلال رسالة من الفضاء.. النيادي يؤكد على أهمية الرياضة في التكيف مع الظروف المختلفة

لم تكن رسالة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال وجوده في مهمته التاريخية في الفضاء، التركيز فقط على إجراء الأبحاث، وجمع المعلومات العلمية، بل كانت هناك رسائل إيجابية أخرى للتعريف برياضة الجو جيتسو وأهميتها لمتابعيه من أبناء وبنات الإمارات وللجميع من مختلف أنحاء العالم، وكذلك إبراز دور الدولة في نشر اللعبة وجعل ممارستها هدفاً لكل الأجيال الجديدة، لما لها من فوائد على الأصعدة كافة. وحرص النيادي، خلال تواجده في الفضاء، على التذكير مرات عدة برياضته المفضلة، والتي أحرز فيها الحزام البنفسجي، ونشر فيديو قصيراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقاً، وهو يمارس فيه اللعبة في الفضاء وحظي بمشاهدة الملايين، كما هنأ المنتخب الوطني للجو جيتسو المتوج ببطولة العالم للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى لقاء مرئي تفاعلي مع أبطال اللعبة، وتوجيه الرسائل الإيجابية لهم حول أهمية ممارسة الجو جيتسو. حديث سلطان النيادي خلال وجوده في الفضاء مع جمع غفير من لاعبي ومحبي رياضة الجو جيتسو، عبر الاتصال المرئي، يعكس شغفه الكبير بتجربته مع اللعبة وما حققه من فوائد إيجابية انعكست على كافة أمور حياته، ليكون قدوة لهؤلاء الأبطال من أصحاب الإنجازات في الجو جيتسو. أما التجربة الاستثنائية التي خاضها النيادي بممارسة رياضة الجو جيتسو في الفضاء ليكون أول رائد فضاء يخوض هذه التجربة وسط انعدام تام للجاذبية، فكانت كفيلة للتأكيد على شغفه الكبير باللعبة ورغبته في نشرها بين الأجيال الجديدة على أوسع نطاق. وفي حديثه عن رياضة الجو جيتسو وأهميتها، قال النيادي: «بدايتي مع هذه الرياضة كانت في مرحلة الدراسة الجامعية، وزاد تعلقي بها يوماً بعد آخر، كما أن ممارستها أتاحت لي تعزيز قدرات الانضباط والتركيز ومعرفة السمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رائد الفضاء أثناء تأدية مهمته». وتابع: «الجو جيتسو ركيزة أساسية للتربية الرياضية والبدنية في مدارس الدولة، وساعدتني كثيراً في مهمتي بالفضاء من أجل التكيف مع مختلف الظروف، خاصة انعدام الجاذبية، والتكيف مع البيئة السائدة في محطة الفضاء الدولية». كما تحدث النيادي عن دور اتحاد الجو جيتسو في دعم طموحات أبناء الوطن على صعيد نشر هذه الرياضة وتأهيلهم للفوز بالبطولات، مؤكداً أن نشر هذه الرياضة نوع من أنواع الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان. الجدير بالذكر أن ممارسة النيادي للجو جيتسو في الفضاء حملت رسالة أخرى، وهي أهميتها في مساعدته في الإعداد لهذه المهمة والتكيف مع البيئة والظروف السائدة في محطة الفضاء الدولية، حيث أكد النيادي أن الإنسان حينما يكون في الفضاء فإن انعدام الجاذبية يشبه نزالات الجو جيتسو، حيث أكسبته هذه الرياضة تنظيم عملية التنفس، حيث قال: «عند السير في الفضاء، نعتمد بشكل أساسي على سواعدنا، وبفضل ممارستي للجو جيتسو لسنوات طويلة تحسنت قوة يدي، وتمكنت من إنجاز هذه المهمة بسلاسة ونجحت في تطبيق الكثير من الدروس التي تعلمتها من هذه اللعبة خلال تواجدي في محطة الفضاء الدولية».